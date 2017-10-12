Bank RBK и Qazaq Banki отказались от идеи объединения

Bank RBK отказался от идеи объединения с Qazaq Banki. После серии консультаций банки пришли к выводу, что в нынешней ситуации каждому институту более целесообразно развиваться самостоятельно, сообщает в четверг пресс-служба банка.

«Настоящим АО «Bank RBK» сообщает, что после проведения консультаций и анализа предполагаемой модели объединения с АО «Qazaq Banki» банками принято решение об отказе от совершения сделки по объединению. В настоящее время более целесообразным и перспективным является развитие каждого из банков в качестве самостоятельных финансовых институтов», - говорится в сообщении банка.

Bank RBK и Qazaq Banki вели переговоры об объединении с начала года. Окончательного решения о консолидации они достигли в конце мая. Объединённый финансовый институт должен был заработать под брендом Bank RBK уже к началу 2018 года.

Стратегия объединения предполагала, что крупнейшим участником нового банка станет Владимир Ким, который до конца года собирался довести его капитал до 127 млрд тенге. Решения об объединении банков, докапитализации и кадровых перестановках принимались акционерами из-за участия банка в программе Национального банка по повышению устойчивости финансового сектора.

В среду пресс-служба Bank RBK сообщила, что банк вырабатывает комплекс мер для укрепления финансового положения банка. Причиной заявления послужили «спекуляции на рынке относительно финансовой устойчивости института».

В банке подчеркнули, что его менеджмент намерен продолжить увеличение капитализации, привлечь дополнительную ликвидность и усовершенствовать бизнес-модель, включая тактику работы с проблемными займами. Двумя днями ранее банк исключил пять членов из совета директоров - Игоря Мажинова, Данияра Туганбая, Николая Радостовца, Нургуль Ертаеву и его председателя Фарида Люхудзяева. Вместо них в совет директоров были приняты Бопатбек Жайназаров и предправления банка Марпу Жакубаева.

На начало октября Bank RBK составили 970,7 млрд тенге. Собственный капитал банка к этому моменту составил 97,6 млрд тенге. За 9 месяцев институт показал прибыль в размере 3,1 млрд тенге.