Выявлены нарушения транспортного законодательства киргизскими перевозчиками

По данным пресс-службы министерства по инвестициям и развитию Казахстана, за последние два дня участились факты нарушения транспортного законодательства Казахстана киргизскими перевозчиками.

По сообщению министерства за последние два дня проверили 212 транспортных средств, принадлежащих перевозчикам Кыргызской Республики. Выявлено 35 нарушений: в частности, 11 случаев превышения весогабаритных параметров, отсутствие казахстанского бланка разрешения – 4.

Всего за нарушения наложено административного штрафа на сумму более 1 млн 328 тысяч тенге. Наряду с этим 4 пассажирских автобуса помещены на штрафную стоянку, причина — отсутствие разрешения на осуществление нерегулярных пассажирских перевозок.

Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызстан.

Ранее государственная пограничная служба Кыргызстана сообщила, что с 10 октября «пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте», в результате чего на границе «отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств».

После чего в пресс-служба Комитета национальной безопасности сообщила, что на границе Казахстана и Кыргызстана усиление досмотра, и очереди связаны с проведением плановой операции.