Выявлены нарушения транспортного законодательства киргизскими перевозчиками

По сообщению министерства за последние два дня проверили 212 транспортных средств, принадлежащих перевозчикам Кыргызской Республики. Выявлено 35 нарушений: в частности, 11 случаев превышения весогабаритных параметров, отсутствие казахстанского бланка разрешения – 4.
Всего за нарушения наложено административного штрафа на сумму более 1 млн 328 тысяч тенге. Наряду с этим 4 пассажирских автобуса помещены на штрафную стоянку, причина — отсутствие разрешения на осуществление нерегулярных пассажирских перевозок.
Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызстан.
Ранее государственная пограничная служба Кыргызстана сообщила, что с 10 октября «пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте», в результате чего на границе «отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств».
После чего в пресс-служба Комитета национальной безопасности сообщила, что на границе Казахстана и Кыргызстана усиление досмотра, и очереди связаны с проведением плановой операции.
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