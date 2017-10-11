В Погранслужбе объяснили ситуацию на границе с Кыргызстаном «плановой операцией»

«По всему периметру Государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, проводится плановая пограничная операция. Целями данной операции являются пресечением «противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства. В связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу. При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих ПС КНБ осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан», - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Ранее государственная пограничная служба Кыргызстана сообщила, что с 18:00 10 октября «пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте», в результате чего на границе «отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств».

«Также с 10 октября 2017 года с 20:00 часов в период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызской Республики, Государственная пограничная служба КР перешла на усиленный вариант. В свою очередь пограничная служба КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля. Государственная пограничная служба КР просит с пониманием отнестись к данным временным неудобствам», - сообщалось сегодня.

Премьер Кыргызстана Сапар Искаков в среду поручил помочь гражданам, находящимся на границе.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на контрольно-пропускных пунктах через кыргызско-казахстанскую государственную границу, а также с предстоящим похолоданием Глава Правительства поручил Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики установить палатки с горячим питанием, питьевой водой и биотуалеты вдоль скопления автомобильного транспорта и людей на кыргызско-казахстанской государственной границе», - говорится в официальном сообщении.