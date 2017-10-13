Казахстанские наблюдатели не будут присутствовать на выборах президента Кыргызстана

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Казахстанские наблюдатели не примут участие в
выборах президента Кыргызстана, которые должны состояться в 15 октября.
Соответствующее постановление принято в пятницу на заседании Центральной избирательной
комиссии Казахстана.
«Вношу предложение, рассмотреть сегодня проект постановления центральной избирательной комиссии «Об отказе от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения», - заявил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.
В итоге, Центризбирком постановил: отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года. О принятом решении будет уведомлена центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики через министерство иностранных дел Казахстана.
В свою очередь член Центризбиркома Марат Сарсембаев пояснил, почему Казахстан не будет принимать участие в выборах президента Кыргызстана: «7 октября 2017 года президент Кыргызстана выступил с речью, в которой он обвинил Казахстан в грубом вмешательстве в дела Кыргызстана, в частности, в процесс выборов президента страны. Я, как член избиркома, имеющий опыт в наблюдении за выборами во многих странах мира, считаю надуманными публичные высказывания о грубом вмешательстве Республики Казахстан в дела Республики Кыргызстан, а также желая не допускать какие-бы то ни было действия, которые могли бы дать малейший повод обвинить нашу страну в чем-то ни было, заявляю об отказе поездки в Кыргызстан для осуществления наблюдения за президентскими выборами и прошу коллег поддержать мое заявление».
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