Казахстанские наблюдатели не будут присутствовать на выборах президента Кыргызстана

Казахстанские наблюдатели не примут участие в выборах президента Кыргызстана, которые должны состояться в 15 октября. Соответствующее постановление принято в пятницу на заседании Центральной избирательной комиссии Казахстана.

«Вношу предложение, рассмотреть сегодня проект постановления центральной избирательной комиссии «Об отказе от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения», - заявил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.

В итоге, Центризбирком постановил: отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года. О принятом решении будет уведомлена центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики через министерство иностранных дел Казахстана.