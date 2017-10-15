​В Кыргызстане завершилось голосование на выборах президента

В 20:00 по времени Бишкека в Кыргызстане завершились седьмые выборы президента. К 17.00 явка по всей стране составила 40,12% из 3,025 млн. человек, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией. По предварительным данным, на 20:20 Сооронбай Жээнбеков набрал 50,25% голосов, сообщает в воскресенье АКИpress.

Голосование продолжится на избирательных участках за рубежом. Всего по Кыргызстану было открыто 2375 избирательных участков, а также 37 участков за рубежом – в России (6 городов), Германии (3 города), а также в Казахстане, Турции, Китае и ОАЭ (по 2 города). В окончательном списке избирателей были зарегистрированы 3 млн 25 тыс. 768 граждан Кыргызстана.

Список кандидатов на пост президента Кыргызстана состоял из 11 человек: Эрниса Зарлыкова; Токтоайым Уметалиева; Темира Сариева; Улукбека Кочкорова; Таалатбека Масадыкова; Омурбека Бабанова; Арстанбека Абдылдаева; Азимбека Бекназарова; Сооронбая Жээнбекова; Адахана Мадумарова; Арсланбека Малиева. Под номерами 11 и 13 числились Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев, взявшие самоотвод. Их фамилии, как ранее сообщили в ЦИК, были вычеркнуты из бюллетеней вручную.

В разрезе областей данные по кандидатам, занявшим первое и второе места, выглядят следующим образом:

- Чуйская область: Омурбек Бабанов — 52,64%, Жээнбеков — 34,51%;

- Талаская область: Бабанов — 86,85%, Жээнбеков — 11,45%;

- Иссы-Кульская область: Бабанов — 41,77%, Жээнбеков — 51,19%;

- Нарынская область: Бабанов — 35,31%, Жээнбеков — 58,31%;

- Жалал-Абадская область: Бабанов — 26,27%, Жээнбеков — 61,97%;

- Ошская область: Бабанов — 15,66%, Жээнбеков — 74,91%;

- Баткенская область: Бабанов — 20,29%, Жээнбеков — 59,43%.

На нескольких участках наблюдатели зафиксировали нарушения, также случаются проблемы с идентификацией избирателей по отпечатку пальца. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 2 случая подкупа избирателей, факта нанесения телесных повреждений на территории избирательных участков и 1 случай нарушения тайны голосования.

Как пишет издание Deutsche Welle, цитирующее сотрудницу Центра восточноевропейских и международных исследований Берлина Беате Эшмент, общий характер голосования строится на конкуренции между двумя кандидатами – Жээнбековым и Бабановым. Она полагает, что это оставляет возможность для одного из них получить больше 50% голосов, поэтому вероятность второго тура выборов остаётся низкой.

Главные оппоненты обвиняют друг друга в подготовке провокаций и массовых нарушениях процесса голосования на избирательных участках. В конце сентября также был задержан один из сторонников Бабанова – депутат парламента Канатбек Исаев. Его подозревали в подготовке переворота на случай проигрыша Бабанова.

«Я не думаю, что после объявления итогов, население выйдет на улицы по причине несправедливых выборов. Но я не исключаю полностью, что, как уже не раз было, те или иные группы населения будут «разогреты» кем-либо из недовольных кандидатов. Далее, я почти уверена, что Алмазбек Атамбаев все же оставит свой пост, и уже гарантированно, что он это сделает, если победит его ставленник. Но, как дело пойдет дальше, после того, как столько было конфликтов, как в тюрьме оказались люди, мне не ясно - разрыв между различными группами политиков тут непросто преодолеть», - полагает Эшмент.