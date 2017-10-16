В МВД констатируют низкую техническую оснащенность правоохранительных органов
11 млрд тенге потребуется на систему внедрения электронного расследования
Фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

11 миллиардов тенге необходимо министерству внутренних дел для того, чтобы в пилотном режиме внедрить в Казахстане такой формат, как расследование уголовного дела в электронном виде, заявил понедельник в мажилисе в ходе презентации поправок в законодательство по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, заместитель министра профильного ведомства Рашид Жакупов.

«Электронное уголовное дело, мы понимаем, что это цифровизация - это будущее. Но, учитывать надо, что это специфическая сфера уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности. Главная проблема упирается в то, что применение этого пилота по сути дела, и наши подсчеты, показывают слабую техническую оснащенность органов внутренних дел для того, чтобы перейти полномасштабно к такой форме расследования как электронное расследование», - пояснил Жакупов.
По его словам, это проблема не только Казахстана, но и всех «наиболее развитых стран», которые также «осторожно подходят» к этому вопросу.
«Этот процесс очень затратный с точки зрения выделения средств из бюджета. Для реализации полного технического обеспечения всех подразделений, которые были бы задействованы сегодня в уголовном преследовании, нам потребуется около 11 млрд тенге, с каждым пятилетним обновлением всей технической оснащенностью органов внутренних дел. Разово, конечно, никто не рассчитывает получить эту сумму», - подчеркнул он.
Как пояснил замминистра, задача пилота – выявить все плюсы и минусы, в том числе устранить самый главный минус: «Мы сегодня отрабатываем это в режиме по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести. Завтра же, если это распространить на тяжкие и особо тяжкие преступления, то серьезно стоит вопрос информационной безопасности и невозможности вообще проникнуть в само расследование со стороны». «Поэтому эти варианты сегодня отрабатываются в двух регионах. Выявляются технические, процессуальные проблемы. Это, значит, мы их всех до готовности отработаем пилот», - пояснил Жакупов.
По его заверениям, как только программа будет готова, МВД начнет ее внедрять только там, где будет техническая возможность оснастить правоохранительные органы. «Та мы будем поэтапно приступать и использовать эту новеллу сегодняшнего законопроекта», - пообещал заместитель министра.
При этом МВД совместно с министерством финансов внедряют проект цифровизации в пилотном режиме в двух регионах – Таразе и Астане, где уже более 400 дел идут в электронном формате.
Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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