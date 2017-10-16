11 млрд тенге потребуется на систему внедрения электронного расследования

11 миллиардов тенге необходимо министерству внутренних дел для того, чтобы в пилотном режиме внедрить в Казахстане такой формат, как расследование уголовного дела в электронном виде, заявил понедельник в мажилисе в ходе презентации поправок в законодательство по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, заместитель министра профильного ведомства Рашид Жакупов.

«Электронное уголовное дело, мы понимаем, что это цифровизация - это будущее. Но, учитывать надо, что это специфическая сфера уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности. Главная проблема упирается в то, что применение этого пилота по сути дела, и наши подсчеты, показывают слабую техническую оснащенность органов внутренних дел для того, чтобы перейти полномасштабно к такой форме расследования как электронное расследование», - пояснил Жакупов.

По его словам, это проблема не только Казахстана, но и всех «наиболее развитых стран», которые также «осторожно подходят» к этому вопросу.

«Этот процесс очень затратный с точки зрения выделения средств из бюджета. Для реализации полного технического обеспечения всех подразделений, которые были бы задействованы сегодня в уголовном преследовании, нам потребуется около 11 млрд тенге, с каждым пятилетним обновлением всей технической оснащенностью органов внутренних дел. Разово, конечно, никто не рассчитывает получить эту сумму», - подчеркнул он.

Как пояснил замминистра, задача пилота – выявить все плюсы и минусы, в том числе устранить самый главный минус: «Мы сегодня отрабатываем это в режиме по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести. Завтра же, если это распространить на тяжкие и особо тяжкие преступления, то серьезно стоит вопрос информационной безопасности и невозможности вообще проникнуть в само расследование со стороны». «Поэтому эти варианты сегодня отрабатываются в двух регионах. Выявляются технические, процессуальные проблемы. Это, значит, мы их всех до готовности отработаем пилот», - пояснил Жакупов.

По его заверениям, как только программа будет готова, МВД начнет ее внедрять только там, где будет техническая возможность оснастить правоохранительные органы. «Та мы будем поэтапно приступать и использовать эту новеллу сегодняшнего законопроекта», - пообещал заместитель министра.

При этом МВД совместно с министерством финансов внедряют проект цифровизации в пилотном режиме в двух регионах – Таразе и Астане, где уже более 400 дел идут в электронном формате.