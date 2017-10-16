Количество авиапассажиров в Казахстане выросло на 22%, несмотря на рост тарифов на 14%

После спада спроса на авиаперевозки среди казахстанцев в 2016 году, отрасль увеличила пассажиропоток почти на миллион человек – в первые 9 месяцев казахстанские авиакомпании перевезли около 5,6 миллионов человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает портал Ranking.kz .

Аналитики портала обращают внимание на рост пассажиропотока на фоне растущих цен авиабилеты, которые выросли на 13,9% с начала года.

«Следует отметить, что в прошлом году на фоне резкого ослабления национальной валюты тарифы на авиаперелеты также существенно выросли, и под влиянием этого факта казахстанцы ограничили себя в поездках воздушным путем. Стоимость перелета за январь-сентябрь 2016 года подорожала на 11,8%. При этом снижение уровня пассажирооборота в прошлом году не сказалось на доходах – напротив, выручка от перевозок пассажиров увеличилась на 33,9% и составила 173,3 миллиарда тенге», – говорится в исследовании.

Доходы казахстанских авиакомпаний в период с января по сентябрь 2017 года составили в сумме 216,9 миллиарда тенге, что на на 25,2% больше суммы выручки за перевозку пассажиров за аналогичный период прошлого года.