С января по сентябрь казахстанские авиакомпании перевезли около 5,6 млн человек
Количество авиапассажиров в Казахстане выросло на 22%, несмотря на рост тарифов на 14%
Фото Искандера Салиходжаева

После спада спроса на авиаперевозки среди казахстанцев в 2016 году, отрасль увеличила пассажиропоток почти на миллион человек – в первые 9 месяцев казахстанские авиакомпании перевезли около 5,6 миллионов человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает портал Ranking.kz.

Аналитики портала обращают внимание на рост пассажиропотока на фоне растущих цен авиабилеты, которые выросли на 13,9% с начала года.

«Следует отметить, что в прошлом году на фоне резкого ослабления национальной валюты тарифы на авиаперелеты также существенно выросли, и под влиянием этого факта казахстанцы ограничили себя в поездках воздушным путем. Стоимость перелета за январь-сентябрь 2016 года подорожала на 11,8%. При этом снижение уровня пассажирооборота в прошлом году не сказалось на доходах – напротив, выручка от перевозок пассажиров увеличилась на 33,9% и составила 173,3 миллиарда тенге», – говорится в исследовании.

Доходы казахстанских авиакомпаний в период с января по сентябрь 2017 года составили в сумме 216,9 миллиарда тенге, что на на 25,2% больше суммы выручки за перевозку пассажиров за аналогичный период прошлого года.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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