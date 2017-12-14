Бюджет Алматы на 2018 год составил 431,2 млрд тенге

Маслихат утвердил бюджет города на 2018 год в размере 431,2 млрд. тенге. В рамках бюджета продолжатся работы по реконструкции исторического центра, обустройству 17 пешеходных зон. Планируется отремонтировать около 500 алматинских дворов и обновить автобусные парки, сообщает пресс-служба акимата города.

«Будет продолжена работа по реконструкции исторического центра города: планируется модернизация 178 га в границах ул. Толе би – пр.Достык – пр.Абая – набережная р. Есентай. В следующем году будут обустроены 17 пешеходных зон, завершится реконструкция на площади Республики. Вместе с тем, на развитие парков, скверов и зеленых зон в бюджете на 2018 год предусмотрено в 6,3 раза больше средств, чем в текущем году», – говорится в сообщении.

В 2018 году планируется отремонтировать 74 км арычной сети. Развитие общественного транспорта и транспортной инфраструктуры останутся приоритетными направлениями для администрации города:

«Продолжится строительство двух станций метро «Достык» и «Сарыарка», которые увеличат пассажиропоток более чем в 1,5 раза — до 18 млн. пассажиров в год. В следующем году будет проведен конкурс на определение инвестора, а также начнутся работы по выносу сетей в рамках проекта ЛРТ», – пишет пресс-служба.

Помимо этого, в городе возрождаются экспресс-перевозки на автобусах повышенной вместимости. В этом году завершены 2,7 км первой линии BRT, в 2018 году начнется разработка ПСД на строительство второй очереди.

На социальную сферу приходится половина всех расходов бюджета 2018 года: планируется строительство здания подстанции скорой помощи Алатауского района, завершение разработки ПСД на сейсмоусиление 6 объектов здравоохранения и завершение строительства 6 объектов:

«На социальную защиту заложено 8,8 млрд. тенге, в том числе социальные выплаты и пособия, содержание 9 учреждений и соцподдержку инвалидов. В целях повышения уровня и качества жизни граждан с ограниченными возможностями будет проведено исследование по проекту «Безбарьерная среда» с разработкой Дорожной карты. В бюджете следующего года заложены средства на текущий ремонт школ, приобретение учебников, заработную плату учителей и воспитателей. Планируется строительство 8 детсадов, будут завершены пристройки к 2-м школам, пристройка к зданию педагогического колледжа и сейсмоусиление школы №46», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что бюджет Алматы на 2017 год был больше и составлял 457,5 млрд тенге.