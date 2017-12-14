По периметру города выставлены блок-посты, осматривающие автомобили
​Полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы
Фото Жанары Каримовой

В преддверии празднования Дня независимости полиция Алматы усилила несение службы, на рынках и вокзалах города проводятся рейды, по периметру города выставлены круглосуточные блок-посты, осматривающие автомобили на наличие оружия и запрещенных предметов, сообщает КазТАГ.

Работа полиции проводится в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», которое проходит с 12 по 15 декабря. В нем задействовано более 2 тысяч сотрудников полиции около 700 служащих внутренних войск:

«В целях выявления и пресечения автотранспортных преступлений, фактов перевозки оружия и запрещенных предметов по периметру города выставлены блок-посты с круглосуточным режимом работы. Силами оперативных подразделений организовано проведение оперативно-поисковых мероприятий на рынках, торговых точках, вокзалах», – приводит агентство цитату начальника местной полицейской службы департамента внутренних дел Алматы Жасулана Байкенова.

Также в Алматы усилили контроль за пребывающими в Алматы из соседних стран и других регионов республики людьми.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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