Задержание Томиловой прокомментировали в ДВД Карагандинской области

В ДВД Карагандинской области прокомментировали задержание руководителя ОО «Шахтёрская семья» Натальи Томиловой. Как заявили в ведомстве, женщина незаконно проникла на территорию шахты «Казахстанская». Сама Томилова заявляет, что в это время была в другом месте. А в данный момент она находится в отделении кардиологии местной больницы.

«14 декабря текущего года жительница Шахтинска проникла на территорию шахты «Казахстанская», где на требования охранника покинуть ее, отказалась подчиниться и выражалась нецензурной бранью. В дальнейшем охранник с заявлением о привлечении указанной гражданки к ответственности обратился в полицию. Для выяснения обстоятельств женщина была установлена и доставлена в отдел полиции», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в отношении гражданки собран административный материал по ст. 434 ч.1 (мелкое хулиганство), который будет рассматриваться административным судом, но в дальнейшем она «была отпущена». В ДВД также подчеркнули, что «указанная женщина не являются ни членом семей шахтеров, ни работником профсоюзных организаций».

В свою очередь, в интервью Vласти Томилова сообщила, что в данный момент она находится в отделении кардиологии шахтинской больницы, куда ее доставили из местного ОВД.

«Меня держали, чтобы, составив административный протокол, повести в суд и через суд уже на нары. Но мне стало плохо, у меня поднялось давление, я потребовала вызвать скорую, давление 180 на 80, уколы. Так я оказалась вместо решетки на больничной койке», - заявила женщина.

«В ОВД есть заявление на меня от охраны шахты Казахстанская о том, что я якобы нецензурно выражаясь, прорвалась на шахту «Казахстанская» вместе с Синявским Димой (заместитель Томиловой - V). В общем устраивала там дебош и все прочее. Указали время, когда Синявский по повестке был в прокуратуре, а я была в другом месте. Абсурдное обвинение налицо», - подчеркнула руководитель объединения.

По ее мнению, ее хотят «вывести из строя», потому что сегодня она начала готовить обращение к президенту по ситуации с бастующими шахтерами.