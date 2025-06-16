Китай наращивает ядерный арсенал быстрее всех
Все девять ядерных держав расширяют свои арсеналы – SIPRI
фото Xinhua / Global Look Press

Началась новая гонка ядерных вооружений, в которой участвуют все ядерные державы, констатирует Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном докладе за 2025 год.

Как сообщает издание DW, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль проводят интенсивные программы модернизации и расширения своих ядерных арсеналов.

В SIPRI полагают, что в ближайшие годы рост числа новых боеголовок перекроет темпы демонтажа старых.

«Наметился совершенно четкий тренд на увеличение ядерных арсеналов, обострение ядерной риторики и отказ от соглашений по контролю над ядерными вооружениями», - констатирует один из соавторов доклада, сотрудник программы изучения оружия массового поражения в SIPRI Ханс М. Кристенсен.

В докладе отмечается, что особенно быстро растет ядерный потенциал Китая: с 2023 года армия КНР ежегодно увеличивает свой арсенал примерно на 100 ядерных боеголовок, а общие запасы скоро достигнут 600 боеголовок. Одновременно с этим Китай строит сотни новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет. Такими темпами КНР может собрать арсенал в 1,5 тыс. боеголовок к 2035 году, прогнозируют эксперты.

Также увеличивает свой ядерный арсенал Северная Корея.

По состоянию на январь 2025 года, в мире насчитывалась 12 241 ядерная боеголовка, из которых более 3,9 тыс. размещены на носителях ядерного оружия, а остальные могут быть применены, но находятся на складах. При этом около 90% всех ядерных боеголовок в мире по-прежнему приходится на Россию и США. Эксперты SIPRI не исключают, что гонка вооружений между США и Россией возобновится в феврале 2026 года – после того, как истечет срок действия договора СНВ-III, переговоры о продлении или замене которого не ведутся.

Также SIPRI предупреждает о серьезном ухудшении глобальной безопасности на фоне продолжающихся конфликтов, геополитических разногласий и нестабильности международных договоренностей, что делает мир более уязвимым к ядерным рискам и конфликтам. По мнению авторов доклада, искусственный интеллект, кибероружие и квантовые технологии меняют природу стратегий возможного применения ядерного оружия и увеличивают риск непреднамеренного конфликта. Кроме того, растет число стран, рассматривающих возможность создания или размещения на своей территории ядерного оружия.

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