​Тенге торгуется выше 335 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 335,26 тенге, показав рост на 0,33 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $73,3 млн., показав рост на $13,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:10 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $63,38 за баррель. Как писал Reuters, котировки оказались под давлением после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста добычи нефти в США в 2018 году, увеличив вероятность избытка предложения на рынке.

К 2025 году, при активных инвестициях в сланцевую добычу, уровень производства сырья в США составит 80% от общемирового роста нефтедобычи, согласно оценкам МЭА. В то же время ОПЕК повысила прогноз роста нефтедобычи в США на 2018 год до 1,05 млн. баррелей в сутки, а Управление энергетической информации США - до 780 тыс. баррелей в сутки.

В первой половине года избыток предложения на рынке нефти может составить 200 тыс. баррелей в сутки прежде чем вернуться к дефициту примерно в 200 тыс. баррелей в сутки во второй половине года, тем самым приближая рынок к балансу, следует из отчета МЭА.

Снижение запасов нефти в США также оказало поддержку котировкам. Запасы сырья в США снизились на 5,1 млн. баррелей на неделе по 8 декабря, сокращаясь четвертую неделю подряд, до 442,99 млн. баррелей, самой низкой отметки с октября 2015 года.