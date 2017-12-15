В Астане упраздняют бумажные проездные билеты

С начала 2018 года в Астане прекращается продажа традиционных месячных бумажных проездных билетов длительного пользования. Вместо них вводится новый тариф – «месячный проездной», который можно будет пополнить на единую транспортную бесконтактную карту проезда на весь общественный транспорт столицы, сообщает пресс-служба акимата Астаны.

Стоимость тарифа остается прежней – 7 500 тенге для городского направления, для пригородных маршрутов тариф «месячный проездной» составит 9 500 тенге. Стоимость самой карты составит 400 тенге.

«В то же время, если пассажир пополнит транспортную карту сразу на три месяца, цена будет составлять 20 тыс. тенге вместо 22 500 тенге с бесплатным предоставлением транспортной карты. Данное нововведение является важным этапом на полноценный переход электронной системы оплаты проезда. Граждане, кто еще не приобрел транспортную карту, смогут купить ее через специализированные кассы и RTVM-автоматы. Пополнение можно будет произвести также через специализированные кассы и RTVM-автоматы, а также для удобства населения можно будет пополнить через терминалы QIWI и Касса24. У данных платежных терминалов также есть мобильные приложения и веб-сайт», – отметили в «Астана LRT».

Бесконтактные транспортные карты со временем станут самым распространенным способом оплаты проезда, считают в «Астана LRT». Так как карта будет всегда при владельце, а пополнить ее можно дистанционно через личный кабинет.