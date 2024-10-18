В этом году парк «Пассажирских перевозок» пополнился 122 вагонами
По маршруту «Алматы-Костанай» начнут курсировать 10 новых пассажирских вагонов. В этом году парк пополнился 122 новыми вагонами, до конца года ожидается поступление еще 18 единиц, сообщает пресс-служба министерства транспорта.
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