По маршруту «Алматы-Костанай» начнут курсировать 10 новых пассажирских вагонов. В этом году парк пополнился 122 новыми вагонами, до конца года ожидается поступление еще 18 единиц, сообщает пресс-служба министерства транспорта.

В минтранспорта подчеркнули, что вагоны, курсирующие по маршруту 43/44 «Алматы-Костанай», устарели и требовали замены. От пассажиров поступали регулярные жалобы.

Уже поставленные 10 новых вагонов были закуплены частным перевозчиком ТОО «Турксиб Астана» у казахстанского производителя АО «Зиксто». Они начнут использоваться на маршруте с ноября этого года.

Каждый из этих вагонов оснащен системой кондиционирования и биотуалетом. В составе также есть специальный вагон для граждан с ограниченными возможностями.