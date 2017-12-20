​Тенге торгуется выше 335,5 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $73,3 млн., показав рост на $13,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:05 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $63,88 за баррель. Как писал Reuters, котировки начали дорожать на вечерних торгах во вторник на фоне закрытия британского нефтепровода Forties, сокращения добычи в рамках пакта ОПЕК+, а также ожиданиях, что запасы сырья в США будут снижаться пятую неделю подряд. Росту цен также способствовали сообщения о том, что мятежники запустили ракету из Йемена по Эр-Рияду. По данным Саудовской Аравии, снаряд был перехвачен, пострадавших нет.

Добыча сланцевой нефти вырастет в январе до рекордных максимумов, свидетельствует опубликованный в понедельник прогноз Управления энергетической информации США (EIA), поскольку рост цен побуждает компании увеличивать добычу. В целом, производство сырья в США поднимется до рекордной отметки в 10,02 млн. баррелей в сутки в 2018 году, согласно прогнозу Управления.

ОПЕК и союзники договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Крупнейшая российская нефтекомпания Роснефть сообщила в понедельник, что действие пакта может быть продлено и на более длительный срок. Однако попытки ОПЕК снизить предложение на рынке подрывает производство в США, объем которого взлетел с середины 2016 года на 16 процентов до 9,8 млн. баррелей в сутки.