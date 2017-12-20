​Казахстану дали рекомендации по развитию цифровых технологий

Internet of Things (IoT) или «интернет вещей» - технологии, установленные в телефонах, домах, на дорогах, в промышленности и сфере управления, ставшие повседневными для современного человека. Для развития этой сферы президент Нурсултан Назарбаев инициировал разработку программы «Цифровой Казахстан».

На IoT Forum Astana, организованном «Казахтелекомом» при поддержке министерства информации и коммуникаций, собрались в большей степени не теоретики, а практики. Один из приглашенных экспертов – Тони Верб, основатель инвестиционной компании GreaterBayVenturesandAdvisors, участвовавший в нескольких проектах в области технологий, развлечений, культуры и социальной сферы в Гонконге, и консультант в вопросах создания «умных городов». Во время выступления он сказал, что впечатлен реформами руководства Казахстана в сфере умных технологий.

«Я всех призываю активно в этом участвовать. Думаю, что после ЭКСПО есть хорошая база, на которой можно строить не только развитие интернета вещей, но и других секторов экономики, которые принесут долгосрочные результаты. Если Казахстан хочет стать smart обществом, а Астана – smart городом, конечно, IoT будет в этом неотделимой частью. Нужно найти свою нишу, развивать экосистему, криптовалюту, космические технологии, которые являются ключевыми для таких стран, как Казахстан. Мне кажется, нужно постоянно следить за мировой практикой и адаптировать ее под себя», - посоветовал эксперт.

Заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев, на счету которого несколько реформ в сфере цифровизации, рассказал, что «Инновационный Казахстан», прежде всего, предполагает развитие человеческого капитала. «Без профессиональных людей нам сложно будет сложно реализовать такого рода проекты. Второй акцент – развитие инфраструктуры. Мы должны обеспечить широкополосным интернетом все население с тем, чтобы блага цифровизации были доступны всем нашим гражданам. В этом отношении есть четкий план», - поделился вице-премьер.

По развитию электронного правительства Казахстан занимает 33 место в мире, но работа в этом направлении продолжается. Жумагалиев призвал население активно участвовать в этом процессе, вносить предложения и замечания для улучшения качества услуг. Между тем, IOT-проекты, по его словам, несут особое значение для промышленности и позволят в ближайшем будущем достигнуть эффективности, автоматизации и экономии финансовых затрат.

«Создание инновационной экосистемы – это тот драйвер, который позволит нам сформировать на базе ЭКСПО зону, которая предполагает создание новых стартапов, для этого предполагаются определенные налоговые преференции и еще целый ряд интересных вещей. Мы надеемся, что мы сможем обеспечить бум стартапов на территории ЭКСПО. Мы призываем к активной деятельности по этим проектам», - обратился Жумагалиев к участникам форума.

Председатель правления АО «Казахстелеком» Куанышбек Есекеев в своем выступлении отметил, что сегодня появляется новый класс рынков, который не зависит от людей – например, рынок машин, рынок POST-терминалов. «Если взять статистику о том, что в мире будет 6 млрд пользователей сотовой сети, то рынок интернет вещей будет составлять около 20 млрд. Я думаю, сейчас уже есть около 5 млн абонентов, которые сидят на разных устройствах, подключенных к коммуникациям. IOT-рынок очень большой, очень перспективный. Традиционная фиксированная связь нас покидает. Мы все привыкли к сотовым телефонам, но для компании важны новые рынки. Я думаю, что это рынок состоялся. IOT-для нас – это новая составляющая», - заявил глава «Казахтелекома».

Свои проекты в сфере IOT национальный оператор представил во второй части мероприятия. Одна из инициатив – автоматизация учета данных для ЖКХ. Если проект, который сейчас действует в пилотном режиме, будет реализован, из жизни казахстанцев в скором времени исчезнет необходимость следить за показаниями счетчиков воды, тепла и электричества. Новое решение предполагает постоянную передачу данных потребления комуслуг напрямую в компании-операторы, а также позволит пользователям следить за своими расходами.

Участники обсудили и другие возможности в рамках проектов «умных городов» и других инициатив. Одни из главных задач форума, по словам руководства «Казахтелекома», как раз создание такого открытого диалога между разработчиками, бизнесом, чиновниками и потенциальными потребителями смарт-услуг.