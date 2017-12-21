​Тенге укрепился до 334,6 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 334,59 тенге, показав снижение на 1,05 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $164,8 млн., показав рост на $95,6 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:05 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,4 за баррель. Как писал Reuters, Цены на нефть продолжили рост на вечерних торгах среды на фоне ожиданий снижения запасов сырья в США, а также из-за приостановки работы североморской системы трубопроводов Forties.

По прогнозу банка Goldman Sachs, объем запасов нефти стабилизируется к середине 2018 года, «приводя к постепенному отказу от сокращений и увеличений уровня добычи в ОПЕК и России во втором полугодии». Банк также добавил, что при сокращении добычи ОПЕК и росте производства в странах вне картеля «есть риск снижения цен» во второй половине 2018 года.