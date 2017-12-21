Авиакомпания KLM прекратит полеты в Казахстан

Нидерландская авиакомпания KLM не будет возобновлять рейсы по маршруту Амстердам - Астана/Алматы. Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.

«Несмотря на сделанное ранее объявление о переходе на сезонную программу выполнения полетов в Казахстан, авиакомпания KLM не будет возобновлять с 2018 года рейсы по круговому маршруту: Амстердам - Астана/Алматы (KL405/KL407) на период летнего сезона (апрель - октябрь)», - говорится в сообщении.

В сообщении компании говорится, что изменение вызвано экономическими причинами и является результатом оптимизации маршрутной сети авиакомпании KLM.

Air France и KLM будут по-прежнему присутствовать в Казахстане благодаря код-шеринговому соглашению с авиакомпанией Air Astana на рейсах Астана – Париж, предлагая пересадки на рейсы маршрутной сети Air France KLM через аэропорт Шарль Де Голль, а также благодаря иным партнерским соглашениям из различных аэропортов Казахстана.

В апреле текущего года авиакомпания KLM сообщала, что с конца октября 2017 года перейдёт к сезонному выполнению рейсов из Амстердама в Казахстан. Они будут выполняться с апреля по ноябрь. С ноября по март рейсы будут осуществляться через Париж согласно код-шеринговому соглашению с казахстанским перевозчиком Air Astana, сообщал ранее KLM в письме к клиентам.