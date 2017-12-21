Стали известны итоги работы примирительной комиссии по требованиям бастовавших шахтеров к «АрселорМиттал»

Двусторонняя комиссия, созданная для урегулирования трудового спора между бастовавшими шахтерами и компанией, которая владеет шахтами АО «АрселорМиттал Темиртау», завершила свою работу. По всем вопросам стороны пришли к согласию, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области. Председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргаязов в телефонном интервью Vласти сообщил, что всем подземным группам рабочих повысили заработную плату на 30 процентов, при этом дана гарантия, что все работники останутся в угольном департаменте. Однако некоторые из основных требований шахтеров не удовлетворены, так как это не в компетенции АО «АрселорМиттал Темиртау».

«Рабочим подземной группы будет выплачен бонус, сегодня его уже должны начать выплачивать», - дополнил Миргаязов. Кроме того, по его словам, по 28 пунктам приняты решения. Однако Миргаязов уточняет, что есть вопросы, которые не касаются компании, например, снижение пенсионного возраста и стопроцентные выплаты по больничному листу.

«Нашей комиссией вместе с АрселорМиттал дано поручение отрабатывать вопросы пенсии, потому что сейчас компания не может решать эти вопросы», - сказал председатель профсоюза угольщиков «Коргау».

Профсоюз и администрация компании по нерешенным вопросам будут обращаться в министерство труда и соцзащиты.

«Мы все оказались в сложной ситуации, к счастью, нам удалось возникший трудовой спор перевести в правовое поле и приступить к переговорам. На сегодня все шахты работают в штатном режиме. Задача, которая стоит теперь перед членами инициативных групп – максимально точно донести принятые решения до трудовых коллективов», - подытожил работу двусторонней комиссии ее председатель, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Пресс-служба акима Карагандинской области сообщила, что «в данное время все вопросы отрегулированы, рассмотрены в пределах компетенции двусторонней комиссии».

«Как нам известно, есть ряд вопросов законодательного уровня. Эти вопросы работодатель совместно с профсоюзом направит в центральные государственные органы. В данное время я могу сказать, что работа прошла в правовом поле», - прокомментировал итоги работы комиссии и.о. руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области Канатбек Балсариев.

Пресс-служба сообщила, что часть вопросов в ходе работы комиссии была снята с повестки дня, так как они предусмотрены в новой редакции коллективного договора, который вступает в силу 1 января 2018 года.

«Наша задача - сделать правильные выводы из произошедшего. Мы, работники и профсоюзы, должны учиться решать даже самые сложные вопросы в правовом поле, в рамках законодательства Республики Казахстан за столом переговоров», - сказал представляющий интересы работников шахты имени Ленина Евгений Буслаев.

Изначально требования шахтеров заключались в стопроцентном повышении заработной платы, снижении пенсионного возраста до 50 лет, а также стопроцентной оплате больничных листов.