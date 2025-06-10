После этого можно будет говорить о регистрации препарата
Клинические испытания казахстанского препарата от рака будут проводить до конца года
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Астана, Власть

Клинические испытания казахстанского препарата от рака продолжаются, врачи меняют пациентам схему лечения, и есть положительный эффект, заявил во вторник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии» Ербол Бекмухамбетов.

«Препарат проходит также клинические испытания как в институте онкологии, так и в национальном научном онкоцентре. Препарат предназначен для лечения пациентов, которые уже исчерпали все возможности современной химиотерапии. И на фоне того, что им неоднократно меняли схему лечения, есть продолженный рост. Это клиническое исследование еще проводится, не закончено», - сказал Бекмухамбетов.

Он уточнил, что проводится вторая фаза испытаний: врачи подбирают лучшую дозировку активного вещества, чтобы «был лучший эффект и меньше побочных явлений». И по завершению этих испытаний будет проведена процедура регистрации препарата.

«Любая стабилизация процесса для нас – уже это положительный эффект. Когда мы соберем полный клинический материал, мы обязательно доложим основательно про это со своей стороны», - подчеркнул он, добавив, что испытания будут проводиться до конца года и только потом можно будет говорить о результатах.

В январе 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал о том, что казахстанские ученые разрабатывают противоопухолевый препарат, не имеющий аналогов в мире, который уже начали испытывать на онкобольных. В июле того же года он заявил, что по итогам первого этапа тестирования опухоли сократились в среднем на 30%. Тогда препарат тестировали на 15 онкобольных в институте радиологии в Алматы. Второй этап тестирования начался 1 июля 2024 года, на него записалось 5 тыс. онкобольных, но взяли только 3 тыс. человек.

Саясат Нурбек также говорил, что в случае положительного результата клинических испытаний, препарат планируется зарегистрировать в 2025 году.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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