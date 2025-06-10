Клинические испытания казахстанского препарата от рака будут проводить до конца года

Клинические испытания казахстанского препарата от рака продолжаются, врачи меняют пациентам схему лечения, и есть положительный эффект, заявил во вторник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии» Ербол Бекмухамбетов.

«Препарат проходит также клинические испытания как в институте онкологии, так и в национальном научном онкоцентре. Препарат предназначен для лечения пациентов, которые уже исчерпали все возможности современной химиотерапии. И на фоне того, что им неоднократно меняли схему лечения, есть продолженный рост. Это клиническое исследование еще проводится, не закончено», - сказал Бекмухамбетов.

Он уточнил, что проводится вторая фаза испытаний: врачи подбирают лучшую дозировку активного вещества, чтобы «был лучший эффект и меньше побочных явлений». И по завершению этих испытаний будет проведена процедура регистрации препарата.

«Любая стабилизация процесса для нас – уже это положительный эффект. Когда мы соберем полный клинический материал, мы обязательно доложим основательно про это со своей стороны», - подчеркнул он, добавив, что испытания будут проводиться до конца года и только потом можно будет говорить о результатах.

В январе 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал о том, что казахстанские ученые разрабатывают противоопухолевый препарат, не имеющий аналогов в мире, который уже начали испытывать на онкобольных. В июле того же года он заявил, что по итогам первого этапа тестирования опухоли сократились в среднем на 30%. Тогда препарат тестировали на 15 онкобольных в институте радиологии в Алматы. Второй этап тестирования начался 1 июля 2024 года, на него записалось 5 тыс. онкобольных, но взяли только 3 тыс. человек.

Саясат Нурбек также говорил, что в случае положительного результата клинических испытаний, препарат планируется зарегистрировать в 2025 году.