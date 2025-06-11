Протесты против иммиграционных рейдов Трампа распространяются по всей стране

Протесты против иммиграционных рейдов Дональда Трампа распространяются от Сан-Франциско до Чикаго и Нью-Йорка, сообщает CNN .

В частности, в Нью-Йорке вышли на протест сотни человек. Толпа собралась на площади Фоли возле федеральных зданий и офисов ICE, а затем продолжила марш на протяжении нескольких кварталов, чтобы добраться до другого офиса ICE и иммиграционного суда, где они скандировали лозунги в течение нескольких минут. Также они держали плакаты с надписью «ICE из Нью-Йорка», мексиканский и палестинский флаги. Полиция Нью-Йорка задержала несколько человек.

В Чикаго и Филадельфии протестующие вышли на улицы городов, маршируя среди транспорта с плакатами «Отменить ICE» и «Освободить Махмуда Халиля», выпускника Колумбийского университета, задержанного в начале этого года.

По данным Reuters, около 100 протестующих прошли маршем по улицам центра Чикаго, заблокировав движение. Они несли плакаты с призывами отменить ICE и скандировали лозунги вроде «Никакой ненависти, никакого страха, иммигрантам здесь рады». Во вторник вечером в Чикаго между протестующими и полицией на короткое время возникла напряженность , когда толпы людей заполнили улицы.

Ожидается, что протесты и митинги продолжатся по всей стране в знак солидарности с Лос-Анджелесом, где уже пятый день продолжаются протесты в ответ на продолжающиеся иммиграционные рейды и развертывание Национальной гвардии.

Между тем в Лос-Анджелесе вводят комендантский час с 20:00 до 6:00. Также в город прибыли сотни морских пехотинцев. Трамп также задействовал 4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для подавления протестов.