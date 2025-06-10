Также предлагается запустить ночные экспресс-маршруты из всех международных аэропортов
Выдавать туристам бесплатно SIM-карту по прибытии в Казахстан предлагает Минтуризма
фото министерства транспорта

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство туризма и спорта предлагает запустить ночные экспресс-маршруты из всех международных аэропортов Казахстана, выдавать туристам по прибытию в страну бесплатно SIM-карту, а туристической полиции предоставить дополнительные полномочия в отношении незаконной деятельности гидов.

По данным главы ведомства Ербола Мырзабосынова, по итогам 2024 года в Казахстан прибыло 15,3 млн человек из-за рубежа и более 10 млн внутренних туристов путешествовали по стране. Однако остаются проблемы с оформлением визы, которое может затянуться до нескольких часов.

«Чтобы избежать подобных ситуаций, мы рекомендуем проводить программы обучения для сотрудников пограничных служб и аэропортов. Для туристов было бы удобно повсеместно внедрение системы Q-gate в пунктах пропуска», - сказал министр.

Также он предлагает предоставить туристам бесплатную SIM-карту по прибытии.

«Это поможет им получить доступ к интернету и связи с момента прибытия», - пояснил министр.

Вместе с тем одной из проблем он назвал нелегальные службы такси. Глава Минтуризма напомнил, что во всех международных аэропортах внедрена система QR-кода, который содержит информацию о легальных такси, отелях, электронных SIM -картах и туристических объектах. В то же время в ночное время нет автобусов от аэропортов до центра города.

«Для решения этой проблемы предлагаем запустить ночные экспресс-маршруты (во всех международных аэропортах – В.), - предложил Мырзабосынов.
А для того чтобы население «общалось с туристами вежливо и с пониманием», он предложил создать «простой свод правил по примеру Турции и распространить среди жителей». Как подчеркнул министр, в нем «будут изложены вопросы уважения к туристам, справедливой цены, безопасности и вежливости».

Также, по его информации, прорабатывается внедрение законодательной нормы, обязывающей информировать подразделения МЧС о планируемых маршрутах при путешествиях по труднодоступной местности до начала похода. Это связано с тем, что за последние пять лет в горах проведено более 400 спасательных операций.

Кроме того, Мырзабосынов предложил предоставить дополнительные полномочия туристиской полиции в отношении незаконной деятельности гидов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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