В 36 поликлиниках Алматы начнут принимать просроченные лекарства и препараты

В 36 поликлиниках Алматы начнут принимать просроченные, неиспользованные или частично использованные препараты для дальнейшей утилизации. При этом не допускается сдача любых медицинских отходов, контактировавших с кровью – они требуют специализированной утилизации в медицинских организациях, сообщила пресс-служба акимата города.

По информации акимата, на утилизацию принимаются таблетки и капсулы, мази, кремы, гели, ампулы, флаконы, сиропы и жидкие лекарственные растворы. Перед сдачей рекомендуется их упаковать в плотный пакет и завязать его. При этом, не допускается сдача шприцев, игл, инфузионных систем, а также любых медицинских отходов, контактировавших с кровью – они требуют специализированной утилизации в медицинских организациях.

Кроме того, информация о ходе утилизации, объемах собранных препаратов и промежуточных итогах будет публиковаться на сайте EcoNetwork.

«Лекарственные препараты относятся к опасным отходам. При неправильной утилизации активные вещества проникают в почву и воду, где могут сохраняться годами, нарушая природные экосистемы и представляя потенциальную угрозу для здоровья человека», – отмечается в сообщении акимата.

Акимат города также со ссылкой на данные аналитической компании Proxima Research сообщил, что в 2024 году в Казахстане было потреблено 1,46 млрд упаковок лекарственных средств.

Данный проект реализуется акиматом города Алматы с экологической организацией EcoNetwork, при поддержке партнера - фармацевтической компании STADA.

Медицинские учреждения, где установлены боксы для утилизации:

«Городская поликлиника №36» — мкр. Шугыла, 340А;

«Городская поликлиника №26» — мкр. Таусамалы ул. Грозы, 102;

«Городская поликлиника №27» — мкр. Акжар ул. Даулеткерея, 140;

«Городская поликлиника №7» — мкр. Калкаман 20;

«Городская поликлиника № 10» — мкр. Аксай-4, дом 17;

«Городская поликлиника №6» — мкр. 4, пр. Алтынсарина;

«Городская поликлиника №2» — ул. Шухова 37б;

Центр ПМСП Медеуского района — ул. Чайкиной, 12 А;

«Городская клиническая больница №5» — ул. Достык, 220;

"Городская больница Алатау” — мкр. Алатау, ул. Жетбаева, 28;

«Городская поликлиника №1» — ул. Гоголя, 53/65;

«Городская поликлиника №11» — ул. Жумабаева, 87;

«Городская поликлиника №21» — мкр. Кокжиек, 66;

«ЦПМСП Кулагер» — мкр. Кулагер, 34а;

«Городская поликлиника №14» — мкр. Айгерим - 1 ул. В. Бенберина, 22;

«Городская поликлиника №22» — мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 193а;

«Городская поликлиника №23» — мкр. Улжан-1 ул. Жалайыри-34;

«Городская поликлиника №25» — мкр. Дархан, ул. Халифва Алтая 24/1;

«Городская поликлиника № 4» — мкр. Орбита-3, д. 12;

«Городская поликлиника №7» — ул. Бухар Жырау, д. 14;

«Городская поликлиника №12» — ул. Попова, д. 23/12;

«Городская поликлиника №17» — ул. Басенова, д. 2;

«Городская поликлиника №9» — ул. Шолохова, 17;

«Городская поликлиника №13» — пр-т. Сейфуллина, 97;

«Городская поликлиника №19» — ул. Папанина, 220;

«Городская поликлиника №20» — Жулдыз 1-й микрорайон, 5в;

«Городская поликлиника №24» — ул. Земнухова , 3/1;

«Городская поликлиника №28» — мкр. Жас Канат, 54/2;

«Городская поликлиника №32» — ул. Монтажная, 33;

№8 поликлиника — ул. Ахан Серы, 36;

«Городская поликлиника №3» — ул. Розыбакиева, 74;

«Городская поликлиника №5» — ул. Макатаева, 141;

«Городская поликлиника №8» — ул. Туркебаева, 40;

«Городская поликлиника №30» — ул. Жибек жолы, 128;

«Центр ПМСП Алмалинского района» — ул. Толе би, 157;

«Городская поликлиника ветеранов ВОВ» — ул. Амангельды, д. 41.