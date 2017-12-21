В Астане в очередной раз не договорятся по обмену сирийских пленных

Документ по обмену пленных между вооруженной сирийской оппозицией и правительством Сирии не будет подписан в ходе восьмого раунда переговоров по урегулированию конфликта в этой стране. Как заявил в четверг в ходе пресс-конференции официальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, документ все еще находится в разработке.

«Этот документ (по обмену пленных - V) все еще находится в работе. Мы, конечно, очень рассчитываем на то, что такая рабочая группа будет создана в самое ближайшее время», - сказал Лаврентьев.

По его словам, создание рабочей группы – это «уже возникшая объективная необходимость, связанная очень тесно с укреплением мер доверия между противоборствующими сторонами».

«Это «улица с двухсторонним движением». И здесь, помимо шагов со стороны центрального правительства, мы ожидаем и шагов со стороны оппозиции, которая, к сожалению, перекладывает на плечи Дамаска», - резюмировал Лаврентьев.

Напомним, что вопрос обмена пленных стоит в повестке дня с самого первого раунда переговоров, однако стороны так и не смогли договориться.

Восьмая встреча по урегулированию сирийского конфликта началась в четверг в Астане, на ней обсуждают даты проведения и формат первого конгресса «Сирийский национальный диалог», который планируется провести в Сочи.