Мирзиеев освободит бизнесменов от проверок на два года и реформирует СНБ

В пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с посланием перед сенатом и законодательным собранием Олий Мажлиса (парламента). Среди прочего, он заявил, что все предприниматели в соседней стране будут на два года освобождены от проверок финансово-хозяйственной деятельности, а также обещал реформировать Службу национальной безопасности (СНБ), сообщает Газета.uz.

Говоря о запрете на проверки бизнеса, он заявил: «На местах некоторые бюрократы вцепились в предпринимателей, как крысы. Мешают работать предпринимателям постоянными проверками. Больше всего я сожалею, что мы не можем оказать им достаточную практическую поддержку. Два года не будем их проверять. Теперь их проверкой будет заниматься специальный отдел при Генеральной прокуратуре под личным надзором Президента. Сожжены мосты проверок, теперь их нет. Всеми уголовными преступлениями предпринимателей будет заниматься Торгово-промышленная палата, Генпрокуратура и бизнес-омбудсман. Время покажет насколько предприниматели оправдают такой подход. Всегда хочется надеяться на лучшее и что бизнес будет работать честно и прозрачно».

Что касается СНБ, то спецслужба, по словам Мирзиеева, за прошлые годы получила слишком много полномочий. Узбекистану, по его мнению, нужен новый закон о СНБ, потому что ранее «оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привела к безосновательному расширению полномочий данного ведомства».

«В такой ситуации приоритетной задачей для нас должно стать сохранение нашей национальной государственности, независимости, мирной и спокойной жизни нашего народа, безопасности. Именно с этой точки зрения с учетом всех угроз эпохи глобализации настало время реформировать деятельность органов Службы национальной безопасности», — подчеркнул Мирзиёев.