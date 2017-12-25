Мир за ночь. 24-25 декабря 2017 года

Первый этап регистрации Навального на выборах президента России, ожидание выхода нового санкционного списка США в отношении российских чиновников в конце января, призыв к единству Испании от короля страны и утверждение двухгодичного бюджета ООН в $5,4 млрд.

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный преодолел первое препятствие на пути к участию в президентских выборах в следующем году, однако, Центральная избирательная комиссия ранее уже отвергла его возможное выдвижение, пишет Reuters.

В воскресенье Навальный, известный своими разоблачениями случаев коррупции среди российской элиты, был выдвинут инициативной группой из 742 человек в шатре на пляже в московском Серебряном бору.

«Нет никакой массовой поддержки Путина и власти в этой стране», - сказал Навальный собравшимся, назвав себя “настоящим кандидатом” и пригрозив устроить бойкот голосованию с помощью своих сторонников, если ему не дадут участвовать в выборах.

В воскресенье вечером Навальный подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата. Теперь у ЦИК, которая продлила свою работу в воскресенье для приема документов, есть пять дней, чтобы решить, регистрировать ли Навального. Ранее комиссия говорила, что оппозиционер не сможет идти на выборы, так как был осужден. Навальный называл эти заявления политически мотивированными.

Навальный был трижды арестован в этом году из-за организации протестов в нарушение закона. Он говорит, что Кремль намеренно пытается помешать его политическим амбициям. Европейский суд по правам человека признал приговор Навальному по делу Кировлеса, вынесенный в 2013 году, несправедливым, после чего Верховный суд отменил его и отправил дело на новое рассмотрение, так же закончившееся решением об условном сроке.

Список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к российской власти, так называемый «Кремлевский доклад», Белый дом представит в Конгресс США до конца января, пишут Ведомости. Многие конгрессмены хотели бы использовать его как основу для составления нового санкционного списка, рассказал бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.

«Этот доклад — ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 г., когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины», - пояснил он.

Фрид отметил, что в Конгресс должен быть представлен список персоналий «близкого круга президента» Владимира Путина. «Я призвал администрацию, в том числе публично, не гнаться за количеством и не стараться «перевыполнить план», как говорят у вас в России… Намного правильнее было бы составить более короткий, но сильный список «плохих парней». То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии. Массовость тут не главное», - пояснил он.

В документ также должна войти информация об активах членов семей фигурантов списка. Фрид не рекомендовал бы включать в него, например, министров иностранных дел Сергея Лаврова и обороны – Сергея Шойгу. Рид считает, что чиновники действующей администрации США сконцентрируются на таких людях как Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, уже внесенных в санкционный список США.

Попадание в список не значит, что против его фигурантов санкции будут введены автоматически, но возникает риск того, что в будущем они будут внесены в SDN – Specially Designated Nationals List или список граждан особых категорий. Американцам запрещено вступать с ними в любые финансовые отношения. «На практике это означает, что люди, в отношении которых введены санкции, более не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если трансакции банка, хранящего их сбережения, идут через США. Они лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США», - пояснил Фрид. Европейские банки напрямую не участвуют в этой системе, но они могут счесть, что взаимодействие с фигурантами списка связано с более высокими рисками».

Король Испании Фелипе VI выступил с рождественским обращением к нации, в котором призвал сторонников независимости Каталонии двигаться по пути нормального сосуществования и избегать конфронтации. В своей речи он вновь говорил о единстве Испании, однако тон его послания был заметно более осторожным и примирительным, нежели ранее, сообщает BBC.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент автономии был распущен после того, как депутаты объявили о независимости, опираясь на результаты референдума 1 октября. Голосование не было признано ни Мадридом, ни Евросоюзом.

Первое место по результатам голосования заняла центристская партия «Граждане», отстаивающая территориальную целостность Испании, однако трем политическим силам, выступающим за независимость, удалось получить абсолютное большинство в парламенте - 70 мест из 135.

Смещенный с поста главы каталонского правительства Карлес Пучдемон по-прежнему находится в Брюсселе, где каталонский политик осел после того, как в Испании ему были предъявлены обвинения в мятеже. Ранее он предложил главе правительства Испании Мариано Рахою провести переговоры и высказался за то, чтобы переговоры прошли в Брюсселе или любой другой стране, кроме Испании. Рахой отказался от встречи и заявил, что готов к переговорам с теми, кому достанутся посты в новом правительстве Каталонии.

«Парламенту Каталонии предстоит решать проблемы, касающиеся всех каталонцев, уважая многообразие и ответственно думая на благо всего общества. Этот путь не может снова привести к конфронтации и исключению, которые, как мы уже знаем, не приносят ничего, кроме раздора, неопределенности и разочарования», - заявил король в своем обращении.

Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет международной организации. В ближайшие два года он составит $5,395 млрд. При этом изначально генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш запрашивал более $5,4 млрд на 2017 и 2018 годы. Предварительные дебаты по размеру бюджета велись в комитете Генассамблеи ООН по административным и бюджетным вопросам, пишет Коммерсант.

Бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств, которые входят в организацию. Размер этих взносов зависит от платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер взноса одной страны не должен превышать 22% всего бюджета. Наибольшие взносы в ООН делает США — 22%. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония (9,6%) и Китай (7,9%).

После прихода к власти в США президента Дональда Трампа страна настаивает на реформе ООН. Господин Трамп обосновывает это тем, что международная организация тратит все больше денег и становится при этом менее эффективной. В течение 2017 года США добились сокращения затрат на миротворческие операции ООН.