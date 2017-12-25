Казахстану необходима долгосрочная стратегия развития отношений с азиатскими странами - депутат

Сегодня из числа азиатских стран Казахстану удается тесно сотрудничать только с Китаем, и, как правило, в сырьевом направлении. В этой связи государственным органам стоило бы разработать долгосрочную стратегию по расширению торгово-экономических связей в этом направлении. Такое мнение в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе выразил председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности, депутат Маулен Ашимбаев.

«Соответствующим государственным органам было бы целесообразно сформулировать долгосрочную стратегию по расширению торговых и экономических связей с азиатскими странами, в том числе по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции», - заявил Ашимбаев.

Он напомнил, что с 2005 года в экономику страны было привлечено более $250 млрд. инвестиций. При этом в первой десятке стран, из которых привлечено наибольшее количество инвестиций, только одна страна является азиатской – Китай. А, учитывая, что к 2050 году из 20 лидирующих стран в мире 12 стран будет из Азии, депутат считает необходимым «целенаправленно укреплять сотрудничество с ними по различным направлениям».

«В двустороннем формате приоритетным является наполнение конкретикой и практическими экономическими проектами сотрудничество с азиатскими странами. В многостороннем формате большой потенциал имеет подписание соглашений о зоне свободной торговли между азиатскими странами и Евразийским Экономическим Союзом. В 2015 году аналогичное соглашение было подписано с Вьетнамом, что дало возможность резко поднять товарооборот между нашими странами», - отметил он.

Ашимбаев также напомнил о проработке соглашений о зоне свободной торговли с Китаем, Ираном и Сингапуром.

«В случае их подписания, это должно открыть новые возможности для расширения торговли с этими важными партнерами», - подчеркнул он.

Вместе с тем, важно активизировать усилия по реализации пятидесяти одного производственного проекта, по которым есть договоренность с Китаем, пять из кото-рых запущены в этом году.

«В то же время анализ этих проектов показывает их традиционный или сырьевой характер. В этой связи целесообразно делать акцент на инновационных проектах, использующих современные технологии для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», - заключил Ашимбаев.