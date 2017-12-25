​Государство не откажется от контроля над пенсионными активами – Назарбаев

Отвечая на вопрос о том, могут ли казахстанцы надеяться на получение пенсии, Назарбаев сказал, что шанс есть: «Шанс – есть. Но дожить надо. Мы изучаем опыт. У нас же не было опыта с пенсиями? Мы приняли опыт Чили, который ещё во времена работы Григория Марченко казался (успешным – V). Мы работали, взяли этот опыт, потом частные компании взяли под управление пенсионные деньги и начали давать их своим аффилированным компаниям, людям и пришлось наказывать и возвращать деньги. И вернули их государству, чтобы сохранить целостность этих средств. Государство отвечает за то, куда вкладывать – пенсионные деньги тоже должны работать, зарабатывать. Это же пенсионеру полезно, выгодно, чтобы они не просто там лежали мёртвым грузом. И можно их использовать на инфраструктурные дела наши».

Он также заявил, что не знает о желании Нацбанка передать пенсионные активы под управление частным лицам: «Я о таких мыслях, чтобы передать (пенсионные активы – V) частным лицам не знаю. Мы пока именно вот так централизуем – Национальный банк, государство отвечают за сохранность и за увеличение стоимости этих денег».

Однако в перспективе Казахстан может пойти по пути Норвегии: «В Новрегии есть хороший опыт – они пенсионные деньги объединили с Национальным фондом, как у нас есть. Он стал единым фондом, который более надёжный для людей и для всех. Может быть, мы тоже пойдём по этому пути. Но контроль за этими деньгами государству нельзя упускать, это я понял. Всё равно, в любом случае государство отвечает за пенсии».

Президент также добавил, что в будущем государство намерено увеличить базовую пенсию в 1,8 раз, размер которой будет определяться трудовым стажем. «Сейчас базовая пенсия 14 тыс. тенге, у кого стаж 10 лет. А дальше, за каждый год больше 10 лет 2% (дополнительных - V). Если проработано ещё 20 лет, то ещё 20% добавляется. Таким образом мы хотим довести, чтобы базовая пенсия в 1,8 раз должна вырасти. Это будет хорошая добавка. Мы стимулируем и говорим – работай больше и получать будешь больше», - резюмировал он.