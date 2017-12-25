​Назарбаев напомнил об отсутствии «запретных зон» для борьбы с коррупцией

Как сообщил президент интервью журналистам государственных СМИ, показанном по телевидению в понедельник вечером, борьба с коррупцией в Казахстане идет полным ходом. Громкие коррупционные скандалы, в которых замешаны первые руководители нацкомпаний и члены правительства говорят о том, что для антикоррупционного бюро «запретных зон нет».

«Не только в нашей стране – во всем мире еще никто не объявил об окончательной победе (над коррупцией). Везде это есть. Но то, что мы упорно боремся – замечают все. Только за этот год 1129 государственных служащих привлечено к ответственности. Среди них есть крупные скандальные дела. Вы хорошо знаете: бывший премьер-министр; министр обороны; привлечен к уголовной ответственности президент ЭКСПО – он запланировал расходы на строительство ЭКСПО 800 миллиардов (тенге – V), пришел Есимов и ровно наполовину скостил, за 400 миллиардов построили. Аким Павлодарской области, аким Атырауской области, Карагандинской области, заместители министров, чиновники. Недавно, кто занимался «Фармацией» (СК Фармация – V) тоже привлекаются к ответственности. То есть запретных зон нет – все должны это понимать. Министров сажаем в тюрьму – что хорошего? А сколько надо тратить время, чтобы вырастить людей до такого уровня? Тут-там стараться, следить, помогать им, поддерживать. И раз – получается так. Борьба с коррупцией есть, мы ни на йоту останавливаться не будем. Наоборот, будем с большей силой бороться», – сказал Назарбаев.

Президент также подчеркнул и другую сторону коррупции – дачу взятки:

«Но я хочу сказать – если взятки берут, то кто-то дает (взятки – V). А дает кто? Наши граждане. Поэтому, это – всенародное дело. В средствах массовой информации об этом надо говорить. Не надо давать, тогда брать не будет», – напомнил президент.