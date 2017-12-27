Президент подписал кодекс о недрах

Президент Нурсултан Назарбаев подписал кодекс «О недрах и недропользовании». Кроме того, им подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования», которые призван привести законодательство в соответствие с упомянутым кодексом, сообщила пресс-служба Акорды. Полный текст закона публикуется в государственных СМИ.

Когда закон принимал мажилис, член комитета по вопросам экологии и природопользованию Шавкат Утемисов подчеркнул, что одним из его важнейших новшеств «станет регулирование операций по недропользованию по отношению к общераспространенным полезным ископаемым, защита стабильности условий недропользователей, установление ответственности недропользователей за нарушениями обязательств по контракту и лицензии».

«По итогам тщательного обсуждения принята редакция, сохраняющая основные положения действующего законодательства в этой сфере. При этом, рабочая группа, в первую очередь, руководствовалась национальными интересами страны. Нормы направлены на обеспечение прозрачности операций по закупу товаров, работ и услуг, а также доступности к ним широкого круга отечественных предпринимателей. Логическим следствием такого подхода явились нормы, повышающие ответственность недропользователей за нарушение правил приобретения товаров, работ и услуг при операциях по недропользованию», - отметил также депутат.

Помимо этого, новые предложения направлены на регулирование добычи урана. Депутатами вносили поправки, обеспечивающие сохранения для государства приоритетов в сфере его добачи. «Предлагаемые нормы устанавливают, что при любой передаче права недропользования в сфере урана, такая передача возможна только юридическому лица, которому в национальной компании принадлежит более 50% акций», - говорил Утемисов.