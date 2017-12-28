Мир за ночь. 27-28 декабря 2017 года

В Турции 65-летний мужчина подозревается в стрельбе по школьникам. Илон Маск рассказал о планах по созданию электропикапа Tesla. В Стокгольме протестируют два беспилотных автобуса. Коалиция во главе с США ответила на обвинения в подготовке боевиков в Сирии.

10 человек попали в больницы Санкт-Петербурга в среду вечером из-за взрыва, который произошел в супермаркете «Перекресток» в здании популярного торгово-развлекательного центра «Гигант-Холл» в Калининском районе города. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, взорвалось в камере хранения магазина. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации, его мощность составляла 200 г в тротиловом эквиваленте, пишет ТАСС.

Следователи проверяют все версии, в то время как оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) координирует ситуацию в связи с взрывом. «Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий», - сообщили в информцентре НАК.

56-летний мужчина подозревается в стрельбе возле одной из школ города Газиантеп на юге Турции, передает РИА Новости со ссылкой телеканал NTV.

Сообщается, что подозреваемый K.Ö. открыл во время свадьбы огонь из помпового ружья по группе школьников, которые играли в футбол на площадке около школы. Пострадали пять школьников в возрасте до 10 до 17 лет и один взрослый. Пострадавшие доставлены в больницу, угрозы для их жизней нет.

По данным источника в местной администрации, подозреваемый в нападении находится в розыске за шесть совершенных ранее преступлений. Полиция проводит операцию по его задержанию.

Tesla собирается выпустить электрический пикап, объявил Илон Маск, обсуждая в «Твиттере» планы компании и новые модификации её легковых электромобилей, передает Русская служба ВВС.

«Основные элементы дизайна и инженерные решения крутятся у меня в голове уже пять лет, - написал глава Tesla. - Мне не терпится построить его».

Пикап начнут готовить к запуску в производство после того, как в продажу поступит Model Y - новый автомобиль на базе седана Model 3.

Некоторые эксперты указывают на убытки компании и сомневаются, что в такой ситуации стоит строить амбициозные планы. К тому же, Tesla не раз сталкивалась с неожиданными задержками в производстве.

В своих твитах Маск рассказал, что автомобиль будет «немного больше» популярной модели Ford F-150, и пообещал некую «революционную» функцию, но какую именно, не раскрыл.

Транспортное управление Швеции впервые дало разрешение на тестирование двух автобусов без водителя, которые будут ездить в одном из микрорайонов Стокгольма по заранее запрограммированному маршруту в 1,5 километра, сообщило в среду шведское транспортное ведомство, передает РИА Новости.

«Это историческое решение, которое способствует развитию новых инновационных технологий, важных для общественного развития», — сказал гендиректор ведомства Йонас Бьельвенстам, его слова приводятся в сообщении для прессы.

Автобусы будут пробоваться на обычных дорогах в микрорайоне Щиста в Стокгольме в течение шести месяцев и когда именно начнется тестирование, пока не сообщается.

Возглавляемая США международная коалиция не занимается подготовкой боевиков террористической группировки «Исламское государство» на американской военной базе в Сирии Эт-Танф. Обвинения в этом в коалиции считают абсурдными, передает Дождь.

«США лично не проводят какие-либо операции в Ираке и Сирии. США являются членом коалиции, состоящей из 74 стран, чья цель - добиться устойчивого поражения ИГ в Ираке и Сирии», - отметил представитель.

Коалиция не занимается «обучением ИГ», а старается разгромить боевиков. Российские официальные лица в прошлом, к сожалению, ошибались, отметили в коалиции.