Путин назвал терактом взрыв в супермаркете Петербурга

Президент России Владимир Путин объявил, что взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток», произошедший накануне, был терактом. Об этом он рассказал на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии, трансляцию вел телеканал RT, пишет Новая Газета. Глава России добавил, что поручил федеральной службе безопасности задержать террористов, действуя при этом «строго в рамках закона». Но он заметил, что при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов боевиков нужно «ликвидировать».

Вчера в Петербурге около 18:30 по московскому времени, в районе камер хранения супермаркета «Перекресток» произошел взрыв. По данным Следственного комитета Российской Федерации, взорвалось самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва, по последним данным, пострадали 13 человек.

Коммерсант пишет, что оперативный штаб Национального антитеррористического комитета России взял ситуацию под контроль, помощь в расследовании также окажут ФСБ и МВД. Интернет-газета «Фонтанка» утверждает, что бомбу в камеру хранения мог положить один из посетителей. Издание опубликовало на своем сайте запись с камер видеонаблюдения в «Перекрестке», на которых видно, как молодой человек в зеленой куртке с капюшоном оставил в камере хранения магазина «ощутимый по весу бежевый рюкзак», после чего покинул здание.