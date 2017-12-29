Мир за ночь. 28-29 декабря 2017 года

Президент Италии распустил парламент страны. Депутаты парламента Молдавии обратились в Конституционный суд после отказа президента республики Игоря Додона утвердить кандидатуры шести министров. В Анкаре арестован организатор фотовыставки, где в декабре прошлого года был убит посол России Андрей Карлов.

Президент Италии Серджо Матарелла распустил парламент страны. Ранее президент встретился с премьер-министром страны Паоло Джентилони, а затем о решении президента были проинформированы спикеры обеих палат парламента. По данным Reuters, выборы будут назначены на 4 марта. Точную дату предстоит назначить правительству, которое собралось в Риме на экстренное совещание.

Группа депутатов парламента Молдавии обратилась в Конституционный суд после отказа президента республики Игоря Додона утвердить кандидатуры шести министров, которые ранее предложил премьер-министр. По словам депутата Демократической партии Молдовы Сергей Сырбу, они попросили суд помочь «выйти из тупика, который спровоцировал своим отказом президент, дважды отказавшийся утвердить новых членов правительства». Ранее, 20 декабря, премьер-министр страны подписал заявление об отставке министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура и еще пяти министров. На следующий день президент Молдавии Игорь Додон подписал указы об отставке этих министров, однако отказался утверждать предложенные премьер-министром страны Павлом Филипом.

В Анкаре арестован организатор фотовыставки Мустафа Тимур Озкан, где был убит посол России в Анкаре Андрей Карлов. По данным местных СМИ, организатор фотовыставки был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, где ему были выдвинуты обвинения в причастности к подготовке преднамеренного убийства. После этого суд в Анкаре принял решение о его аресте.

Посол России Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря. Покушение произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки «Россия глазами турок».

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза перенес экстренную хирургическую операцию из-за пупочной грыжи. По данным пресс-службы президента, операция была запланирована на начало января, но медики решили провести ее раньше из-за возникших осложнений. В связи с перенесенной операцией президент отменил все рабочие мероприятия, запланированные на ближайшие дни, в том числе визит в регионы, пострадавшие в октябре от смертоносных лесных пожаров.

Специалистам РКК «Энергия» удалось восстановить утраченную связь с первым ангольским спутником «Ангосат» и получить телеметрию. Однако специалисты считают, что говорить о том, как может повести себя космический аппарат дальше, удастся ли восстановить его работоспособность в целом и сможет ли спутник штатно работать по целевому назначению в полном объеме, пока преждевременно. Необходимо дождаться однозначных выводов о причинах произошедшего.

«Ангосат» предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте. Ракета-носитель «Зенит» с первым ангольским спутником стартовала с космодрома Байконур 26 декабря. После восьми минут полета от нее отделился разгонный блок «Фрегат», который затем вывел аппарат на расчетную орбиту. Спутник вышел на связь, однако позднее с него перестала поступать телеметрия.

По меньшей мере 14 человек погибли и около десяти получили ранения в результате пожара в одном из зданий в центре индийского Мумбаи. Пожар в комплексе Kamala Mills, где расположены офисы и рестораны, начался в пабе London Taxi в ночь на пятницу и быстро распространился по всему зданию. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Компания Apple опубликовала комментарий с извинениями за «недопонимание», которое возникло после того, как стало известно о намеренном занижении скорости некоторых моделей iPhone ради обеспечения лучшей работы аккумуляторов. В комментарии сообщается, что вышедшее около года назад обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE, чтобы увеличить продолжительность работы батареи и избежать проблемы с внезапными отключениями смартфонов. В компании пообещали снизить стоимость замены батарей для старых моделей в США на 50 долларов (с 79 до 29).