Цены на железнодорожные билеты по ряду направлений повысятся в Казахстане в 2018 году

В предстоящем году планируется повышение цен на железнодорожные билеты по нескольким направлениям. Изменения обусловлены растущими затратами перевозчиков и будут произведены с целью сохранения маршрутов, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

По данным ведомства, корректировка тарифов не выйдет за рамки предполагаемой инфляции. По 38 маршрутам ожидается повышение цен на 7%, по 3 маршрутам - на 3%, а по 16 направлениям изменений не планируется.

«Данные показатели были сформированы в связи с заявками на конкурс нескольких перевозчиков, и риски по недополученным доходам по этим маршрутам несет перевозчик. По пригородным поездам рост тарифов составит 37%. Это обусловлено повышением базовых ставок цен на перевозку пассажиров в пригородных поездах. К примеру, ранее действующая базовая ставка цен по пригородным поездам составляла 324 тенге за 100 км, тогда как на автомобильном транспорте она выше в 3-4 раза. В целях сокращения убыточности пригородных перевозок базовая ставка была повышена на 30% и составила 464 тенге за 100 км», - говорится в сообщении.

В министерстве считают, что предстоящая корректировка позволит сохранить количество действующих маршрутов и повысить доходность перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям.