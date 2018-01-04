​Будущая свадьба принца Гарри может принести британской экономике $700 млн.

По подсчётам консалтинговой компании Brand Finance, весной в Великобританию дополнительно прибудут не менее 350 тыс. туристов, чтобы увидеть свадьбу принца Гарри. Они напоминают, что такое же увеличение туристического потока наблюдалось во время женитьбы его старшего брата принца Уильяма в апреле 2011 года.

Глава Brand Finance Дэвид Хэй полагает, что примерно £200 млн ($272 млн.) поступят от туризма, пользования транспортными услугами и от бронирования отелей. Еще £150 млн ($204 млн долларов) будет потрачено на расходы по организации приуроченных к венчанию Гарри и Меган частных праздничных вечеринок и £50 млн ($68 млн.) — на приобретение выпущенной к свадьбе памятной сувенирной продукции, включая футболки и шапки. Кроме того, £100 млн ($136 млн) Великобритания заработает на бесплатной рекламе своих возможностей по всему миру в связи этой свадьбой.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Она пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, которую королевская семья считает своей домашней церковью.