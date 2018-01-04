Нацвалюта показала незначительное укрепление в 0,35 тенге
​Тенге торгуется по 332,7 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 332,73 тенге, показав снижение на 0,35 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $55,3 млн., показав рост на $9,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:05 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $68,14 за баррель. Как писал Reuters, котировки достигли максимума двух с половиной лет после выхода данных о высоком спросе на нефть в Китае и неожиданном сокращении добычи в США.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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