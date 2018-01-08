Мир за ночь. 7-8 января 2018 года

Итоги регистрации самовыдвиженцев на выборы президента России, обвинение Telegram в продвижении антиправительственной повестки со стороны парламента Ирана, будущее переименование французской консервативной партии «Национальный фронт», арест 11 принцев Саудовской Аравии и заявления о вмешательстве России в выборы США на протяжении десятилетий.

Сегодня ровно в полночь Центризбирком (ЦИК) завершил прием документов от кандидатов в президенты России, баллотирующихся в порядке самовыдвижения. Пятнадцать самовыдвиженцев подали документы в ЦИК, при этом о желании участвовать в выборах ранее заявляли 46, пишет Коммерсант. ЦИК также сообщает, что с начала президентской кампании в ЦИК поступило 21 уведомление от политических партий о выдвижении кандидатов. Они могут подать документы в ЦИК до 12 января.

Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит собрать не менее 300 тыс. избирателей (не более 7,5 тыс. подписей из одного региона), кандидатам от партий — 100 тыс. ЦИК после проверки подписей выносит решение о регистрации кандидата.

Официально зарегистрирован кандидатом пока только Владимир Жириновский (ЛДПР). В ближайшее время ЦИК должен закончить проверку документов Павла Грудинина (КПРФ), который, как кандидат от парламентской партии также освобожден от сбора подписей в свою поддержку.

Выборы президента России пойдут 18 марта.

Представитель парламента Ирана Бероуз Немати заявил, что мессенджер Telegram может работать на территории страны, если не будет участвовать в продвижении антииранской повестки, пишет Коммерсант. «Парламент не поддерживает фильтрацию Telegram, но он должен пообещать, что не будет использоваться в качестве оружия врагов иранского народа», – цитирует Немати издание Firstpost. Аудитория сервиса в Иране составляет порядка 40 млн. человек.

Свое заявление представитель иранского парламента опубликовал в Instagram, который был также заблокирован во время протестов и разблокирован 5 января.

Антиправительственные демонстрации против повышения цен на продукты начались в Иране 28 декабря. Ранее стало известно, что иранские власти арестовали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинеджада за поддержку и подстрекательство уличным протестам. Сейчас он находится под домашним арестом.

Как пишет BBC, противостояние участников протеста политическому режиму, помимо улиц города продолжается и в интернете. Нынешние демонстрации - крупнейшие с 2009 года, когда в стране прошли акции против подтасовок результатов президентских выборов. В отсутствие независимых новостных ресурсов и при однобоком взгляде правительственного телевидения людям остается лишь заходить в соцсети и делиться там фотографиями протестов. В ответ власти, по их словам, «временно», блокировали Telegram и Instagram. Facebook, Youtube и Twitter заблокированы в Иране с 2009 года.

В этот раз власти не пускают на самотек происходящее в соцсетях. После того как в 2010 году компьютерную инфраструктуру иранской ядерной отрасли поразил вирус Stuxnet, страна инвестировала в кибербезопасность и наняла профессиональных хакеров, известных как «киберармия Ирана». Одна из популярных тактик противодействия политическим активистам - создание множества ботов в Twitter, задача которых - публиковать фейковые видео протестов, а также разубеждать население в них участвовать.

Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что необходимо сменить название этого политического объединения, чтобы сделать его привлекательнее для избирателей.

«Если сейчас мы трансформируем «Национальный фронт», то нужно изменить и название. Если в названии содержится некий смысл, который может вызвать опасения или слишком сильную эмоциональную реакцию, что все-таки присутствует в случае «Национального фронта», не нужно смущаться — мы должны использовать все средства для победы»,— заявила Ле Пен. По ее словам, большинство партийных активистов поддерживают изменение названия.

С 2015 года во Франции ведется следствие о нецелевом использовании средств Европарламента 17 депутатами «Национального фронта». В Европарламенте общий ущерб от махинаций оценивают в €5 млн.

Власти Саудовской Аравии заявили, что 11 принцев королевской крови, которые устроили сидячую забастовку у дворца в знак протеста против прекращения им выплат из казны, предстанут перед судом, сообщает BBC. Генеральный прокурор страны Сауд аль-Моджиб заявил, что никто из граждан не может стоять выше закона. В четверг 11 принцев устроили акцию протеста у королевского дворца в Эр-Рияде, после того как власти решили прекратить оплачивать их счета за воду и электричество.

Они также требовали компенсации за смертный приговор, вынесенный их родственнику, который был осужден за убийство и казнен в 2016 году. Принцы были взяты под стражу. По словам генпрокурора, они содержатся в тюрьме строгого режима «Аль-Хайер» к югу от столицы, им предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям. Их имена не разглашаются. В прошлом году в рамках кампании по борьбе с коррупцией были арестованы десятки других принцев, включая членов правительства.

Россия на протяжении десятилетий пыталась вмешиваться в выборы в США и продолжает это делать, заявил в эфире телеканала CBS глава ЦРУ Майк Помпео. В ответ на вопрос ведущего, предпринимает ли Москва попытки вмешиваться в американские выборы, Помпео сказал: «Да, они делают это на протяжении десятилетий», цитирует его Коммерсант.

В октябре спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, назвал первых обвиняемых. Ими оказались бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс. Первые фигуранты дела о «российском следе» обвиняются сразу по 12 пунктам, включая сговор против США, отмывание денег и неуплату налогов.