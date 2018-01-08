Объявлены лауреаты кинопремии «Золотой глобус»

Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм» получила картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. 75-я церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе, сообщает в понедельник Коммерсант.

В главной номинации были также представлены «Форма воды» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

За роль в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд завоевала «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса драматического фильма». Гари Олдман получил премию в номинации «Лучший актер драматического фильма» за роль в картине «Темные времена».

Гильермо дель Торо получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Форма воды». Мартин Макдонах победил в номинации «Лучший сценарий художественного фильма» за ленту «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Лучшим полнометражным мультипликационным фильмом признана «Тайна Коко». Приз в номинации «Лучший драматический сериал» получил «Рассказ служанки».

Картина «На пределе» немецкого режиссера Фатиха Акина победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В этой категории была представлена и кинолента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».