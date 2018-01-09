«Алматыэлектротранс» продает трамвайные вагоны

Вагоны, выставленные на продажу, принадлежат марке KT4Dt, они были выпущены в период с 1983 по 1995 годы. «Алматыэлектротранс» приобрел их в 2013 году. Сообщается, что вагоны пригодны к эксплуатации.

Алматинское депо закрыли 30 октября 2015 года. В октябре этого года стало известно, что акимат Алматы создал рабочую группу для реализации проекта по строительству легкорельсового транспорта.

«В акимате создана рабочая группа по этому проекту. (Несмотря на многолетнюю определённость - V) пока реализация проекта планируется, идёт подготовка. Государственно-частные проекты очень сложные с точки зрения подготовки и структурирования сделок. Они должны быть приемлемыми для акимата с точки зрения затрат, инвестиций и финансовой поддержки, и в то же время должны быть интересными частным инвесторам. Это очень сложно – правильно перераспределить риски. Надеюсь, (с созданием рабочей группы - V) работа ускорится, и в следующем году мы сможем выйти на запуск тендера», - говорила в интервью Vласти директор инфраструктурных проектов Европейского банка реконструкции и развития Екатерина Мирошник.