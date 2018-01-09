В КУИС начали проверку информации о голодовке в СИЗО

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) сообщили, что начали проверку информации о голодовке четырех женщин в следственном изоляторе ЛА0155/1, среди которых есть беременная.

«09 января 2018 года на странице Фейсбук (Елена Семенова) размещена информация, о том, что якобы, «в учреждении ЛА-155/1 четвертый день на голодовке женщины, в том числе и беременная женщина (на 6 месяце)». В этой связи, комитет УИС МВД РК официально сообщает, что по сведениям, изложенным в социальной сети, начата проверка, о результатах которых, будет сообщено дополнительно. Кроме того, обращение зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР)», - говорится в сообщении КУИС.

Сегодня на своей странице в Facebook пользователь Елена Семенова сообщила, что, по ее данным, «в учреждении ЛА - 155/1 (находится в Алматы – V) четвертый день на голодовке женщины в том числе и беременная женщина (на 6 месяце)».

«Поводом для голодовки послужило унижение женщин, жестокое обращение к ним со стороны сотрудников учреждения. Одна женщина избита сотрудниками учреждения. Вчера на пульт 115, прямо с СИЗО в присутствии сотрудников учреждения, устав от издевательства, позвонили сами женщины. ... Ночью пришли сотрудники и забрали женщину, которая ранее была ими избита, больше ее не видели. Что сейчас происходит, неизвестно, мужчина, который тоже находился на голодовке и зашил себе рот, пропал, никто не знает что с ним. Примите меры срочного реагирования», - говорится в тексте ее поста.

Интернет-журнал Vласть направил официальные запросы в КУИС и прокуратуру Алматы, чтобы получить более подробную информацию. Мы надеемся получить ответы в скором времени.