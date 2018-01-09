Выбран спортсмен, который понесет флаг Казахстана в Пхенчхане

Национальный Олимпийский комитет (НОК) Казахстана и министерство культуры и спорта назначили знаменосца, который понесет национальный флаг на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года.

«Отечественный шорт-трекист Абзал Ажгалиев будет нести флаг Казахстана на Церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которая состоится ровно через месяц – 9 февраля 2018 г. Кроме этого, Ажгалиев станет также капитаном олимпийской сборной в Пхенчхане», - сообщается на официальном сайте НОК.

Сейчас спортсмен находится на сборах в Голландии.

«Только сегодня узнал, что меня выбрали знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх. Сказать, что я был удивлен – значит ничего не сказать. Это огромная честь для каждого спортсмена, и я очень рад и горд, что право нести флаг доверили именно мне. Спасибо Национальному Олимпийскому комитету страны за оказанное доверие. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды» - сказал Ажгалиев.

В настоящее время спортсмену готовят специальную парадную форму, «которая будет исполнена в национальном стиле и в соответствии с современными тенденциями».

Абзал Ажгалиев – казастанский шорт-трекист, родился 30 июня 1992 года в г. Уральск ЗКО. Участник Олимпийских игр 2014 года – 5 место (командная эстафета), первый в истории Республики Казахстан победитель этапа Кубка Мира (Солт Лейк Сити 2016/2017), двукратный серебряный призер этапов Кубка Мира 2016/2017, двукратный бронзовый призер этапов Кубка Мира 2016/2017(в составе командной эстафеты), серебряный призер Всемирной зимней Универсиады 2017, бронзовый призер в командной эстафете зимних Азиатских игр Саппоро 2017. На Олимпиаде в Пхенчхане представит Казахстан на дистанции 500 метров.