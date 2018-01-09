Госорганы готовы к проведению химических кастраций – Генпрокуратура

В Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам применения законодательных поправок о проведении химической кастрации и готовности служб уголовно-исполнительной системы и здравоохранения к проведению указанной процедуры, сообщает пресс-служба ведомства.

«Представители госорганов подтвердили готовность к проведению данной процедуры», - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие «представители Верховного Суда, министерств здравоохранения, внутренних дел, в т.ч. Комитета уголовно-исполнительной системы, а также сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры», говорится в сообщении.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка» вступил в законную силу с 1 января 2018 года.

Химическая кастрация будет проводиться только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по заключению судебно-психиатрической экспертизы.