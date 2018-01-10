В Казахстане появится новое госпособие для семей с инвалидами

На это из бюджета будет выделено 3 млрд. тенге
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил ввести пособие для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства.
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