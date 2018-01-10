В Казахстане появится новое госпособие для семей с инвалидами

«Поручаю с 1 июля 2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства. Ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей», - заявил Назарбаев в своем послании народу, опубликованном утром в среду.

Для выплаты нового пособия президент поручил выделить из бюджета 3 млрд. тенге.