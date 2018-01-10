На это из бюджета будет выделено 3 млрд. тенге
  • 431
В Казахстане появится новое госпособие для семей с инвалидами
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил ввести пособие для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства.

«Поручаю с 1 июля 2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства. Ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей», - заявил Назарбаев в своем послании народу, опубликованном утром в среду.

Для выплаты нового пособия президент поручил выделить из бюджета 3 млрд. тенге.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Задержан начальник департамента по делам обороны Кызылординской области
Новости
​Авиакомпания «Аэрофлот» откроет рейс Москва – Кызылорда
Новости
Директора театра Ауэзова уличили в получении взятки
Новости
Казахстанцев ждут холодные выходные
Новости
​На большей части Казахстана сохранится морозная погода
Новости
​Анатолий Стати может предложить суду продать долю Казахстана в Кашагане