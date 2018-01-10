В послании народу Казахстана, опубликованном в среду утром, Нурсултан Назарбаев озвучил задачи по развитию и внедрению «зеленых» технологий в промышленном секторе страны, стимулирование частного бизнеса инвестировать в энергоэффективные и экологичные проекты. Кроме того, современные технологии должны быть внедрены и в повседневную жизнь казахстанцев с помощью концепции «умного города».

После прошедшей в 2017 году выставки EXPO-2017 в Астане, Казахстан намерен продолжить развивать и внедрять «зеленые» технологии не только в повседневную жизнь казахстанцев, но и, в первую очередь, в промышленный сектор страны. Президент призвал «переосмыслить организацию сырьевых индустрий, подходы к управлению природными ресурсами». Он отметил необходимость повышения требований к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, перевод самих производителей энергии на экологичные и эффективные технологии. Назарбаев поставил задачу довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30% к 2030 году. Президент поручил акимам регионов принять меры по привлечению малого и среднего бизнеса в процесс модернизации систем утилизации и переработки твердо-бытовых отходов; стимулировать бизнес инвестировать в «зеленые» технологии.

Для воплощения этой задачи ожидаются поправки в законодательстве, в первую очередь, изменения коснутся Экологического кодекса.

На сегодня в Казахстане существует 55 объектов возобновляемых источников энергии (например, ветряные мельницы и солнечные батареи) общей мощностью 336 МВт, которые в 2017 году произвели порядка 1,1 миллиарда кВт/ч «зеленой» энергии.

Кроме того, говоря о развитии технологий, президент поставил задачу внедрить управление городской средой по концепции «Умный город». Эталон «умного города» будет формироваться на основе опыта Астаны.

«В мире пришли к пониманию, что именно города конкурируют за инвесторов. Они выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и работать», – говорится в 10-ой задаче опубликованного послания. Концепция современных мегаполисов включает в себя не только комплексное управление городской средой, но и поднимет стандарт компетенции людей, переселяющихся в эти города. «Умные города» станут локомотивами регионального развития, распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории страны», – убежден президент.