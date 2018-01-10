​Тенге торгуется у отметки 330 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 330,03 тенге, показав снижение на 0,09 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $55,2 млн., показав снижение на $9,1 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:05 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $69,18 за баррель. Как пишет Reuters, котировки обновили максимум 2015 года, однако сомнения трейдеров сдерживают их дальнейший рост.

Трейдеры сообщили, что рост цен в основном вызван вливанием спекулятивных средств в нефтяные фьючерсы на фоне снижения предложения на рынке в связи с сокращением добычи ОПЕК и России, которое продлится до конца 2018 года.

Незначительное снижение числа буровых в США также оказало поддержку котировкам североамериканского сорта, сказали трейдеры. Число буровых установок в США снизилось на 5 единиц до 742 единиц за прошлую неделю, согласно данным Baker Hughes. Этот индикатор удерживается значительно выше минимума в 316 единиц, зафиксированного в июне 2016 года. Добыча сырья в стране, как ожидается, скоро пробьет отметку в 10 миллионов баррелей, достигнув уровня производства Саудовской Аравии и России.