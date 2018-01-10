Подозреваемый уже водворен в СИЗО Астаны
ОАЭ разрешили экстрадицию казахстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве
Фото пресс-службы генеральной прокуратуры

По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана министерством юстиции Объединенных Арабских Эмиратов принято решение о выдаче казахстанца, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает в среду пресс-служба надзорного органа.

«Найзабай Р. доставлен в страну силами Генпрокуратуры и Интерпола МВД Казахстана при содействии Генконсульства Казахстана в ОАЭ. Он подозревается в том, что летом прошлого года путем обмана заполучил автомашины 7-ми владельцев, после чего продал их по подложным документам. Общая сумма ущерба составила 30 млн. тенге», - говорится в распространенном сообщении.

По данным прокуратуры, после совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор Астаны.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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