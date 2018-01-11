​Тенге продолжает держаться на уровне 330 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $49,7 млн., показав снижение на $5,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:05 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $69,1 за баррель. Как пишет Московский нефтегазовый центр компании EY, сегодня во многом сохраняются прошлогодние факторы подъёма котировок – общий рост склонности инвесторов к покупке активов на фоне прекрасной формы мировой экономики (среднегодовые темпы прироста в этом году вновь, как ожидается, превысят 3,5%), мягкой риторики ФРС США и сохраняющейся высокой ликвидности. Фундаментальные факторы также благоприятствуют нефтяному рынку: уровень коммерческих запасов в Северной Америке снижается на фоне позитивной динамики загрузки заокеанских НПЗ, а беспокойство с возможным сокращением поставок сырья из Венесуэлы возрастает.

Впрочем, фундаментальные факторы несколько отошли на второй план, а высокие нефтяные цены открывают новые возможности для производителей «дорогой» нефти. Причем в условиях снижения налога на прибыль в США с 35% до 21% производители «сланцевой нефти» получают дополнительные преимущества. По мнению аналитиков это значит, что экспертам вновь придется пересматривать ожидаемую величину баланса между спросом и предложением, и не исключено, что их выводы могут стать ключевыми при принятии решении о дальнейшей судьбе соглашения «ОПЕК +».