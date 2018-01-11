Аким Астаны объявил чрезвычайную ситуацию природного характера

В четверг в Астане объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, об этом сообщил аким города Асет Исекешев на своей странице в Facebook.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, акиматом объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Рекомендуем руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и других приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуации, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы», - написал градоначальник.

Ранее Искешев просил жителей и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными во избежание несчастных случаев.

«Рекомендуем без крайней необходимости не выходить на улицу. В черте города во время сильных порывов ветра возможны падения деревьев, падения рекламных стендов и щитов, заборов, фонарных столбов, падения строительных материалов с крыш и стен зданий, обрывы линий электропередачи. Специалисты столичного ДЧС просят горожан проявлять осторожность и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщить экстренным службам по телефону 112», - говорится в сообщении акима.

По словам Искешева, в данный момент, все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

В четверг в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане. Предварительно сообщалось, что аэропорт приостановит работу до 13:00, однако позже это время перенесли до 15:00. Приостановил свою работу и аэропорт Кокшетау предварительно до 16:00.

Также из-за метели отменены занятия для всех учеников школ, занимающихся с первой смены и второй смены, студентов колледжей 1 и 2 курсов Астаны. В Караганде тоже отменены занятия.

Движение на автодорогах закрыто в четырех областях Казахстана. Из-за сильного ветра без электричества остался жилой массив восточнее поселка Ильинка.