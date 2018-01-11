В Турции арестован предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова

Турецкая полиция арестовала мужчину, который мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского посла Андрея Карлова, сообщает РИА Новости .

По данным источника, подозреваемый входит в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. За связи с ней его уволили с госслужбы. Мужчину задерживали на некоторое время, но впоследствии освободили. Отмечается также, что арестованный пользовался программой ByLock, с помощью которой, по версии турецких властей, члены FETO – организации Гюлена, обмениваются зашифрованными сообщениями.

Ранее по подозрению в причастности к убийству российского дипломата в Турции задержали пятерых человек: троих бывших полицейских, главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша и организатора фотовыставки, на которой убили посла, Мустафу Тимура Озкана.

Карлова застрелили 19 декабря прошлого года в Центре современного искусства в Анкаре. На дипломата напали, когда он выступал на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Преступление совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его убили.

Вскоре после убийства Карлова, президент России Владимир Путин назвал случившееся провокацией, направленной «на срыв нормализации турецко-российских отношений и на срыв мирного процесса в Сирии».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии сомнений в том, что убийца российского посла Андрея Карлова был сторонником живущего в США исламского проповедника Фетхуллы Гюлена.