Ветер снес крышу с Аграрного университета в Астане

«В результате сильного ветра имеется факт срыва кровли главного корпуса Акмолинского Аграрного Университета. Предварительная площадь — 600 квадратных метров», - сообщил Иманкулов. По состоянию на 13:00 на телефонный номер службы спасения «112» поступило 3100 звонков, из которых 850 сообщений касались закрытых трасс и необходимости оказания помощи. «Информация о штормовом предупреждении и необходимости ограничения выездов за пределы населенных пунктов доводилась до населения», - добавил официальный представитель. Он также сообщил, что в центре управления кризисными ситуациями организован оперативный штаб. В городе продолжается оставаться закрытым аэропорт «Нурсултан Назарбаев» и закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств. Всего в аварийно-спасательных работах задействованы: от ДЧС более 200 человек личного состава и 40 единиц специализированной техники высокой проходимости. Силами ДЧС Астаны проводится патрулирование на автотехнике высокой проходимости по объездным трассам и по периметру города, в ходе которого эвакуировано 70 человек, из них 5 детей. По городу зарегистрированы случаи повреждения автомобилей, их количество сейчас уточняется, повреждения крыш частных жилых и многоэтажных домов. «Жертв и пострадавших нет, аварийно-спасательные работы продолжаются», - заключил Иманкулов.